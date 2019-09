Gp Russia: Vettel scatta in testa

ROMA, 29 SET - Partenza regolare e due Ferrari subito davanti nel Gp di Russia, 16/a prova del Mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Sochi. In testa è andato Sebastian Vettel, che dalla seconda fila ha superato sia Lewis Hamilton sia il compagno di squadra, che era in pole position. Dietro al terzetto di testa si è piazzato Carlos Sainz con la McLaren, mentre al quinto posto c'è Valtteri Bottas con la seconda Mercedes. E' al momento ottavo Max Verstappen, che era partito dalla nona posizione con la sua Red Bull. Un incidente senza conseguenze tra Daniel Ricciardo e Romain Grosjean ha determinato l'ingresso in pista della safety car, rientrata al quarto giro.