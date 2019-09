Derby Madrid senza reti,Barcellona vince

ROMA, 28 SET - Un sabato di tutto calcio a Madrid e dintorni. Il derby della capitale spagnola, al Wanda Metropolitano tra Atletico e Real, è finito senza reti e con poche emozioni, mentre il Barcellona, privo di Messi, del nuovo fenomeno Ansu Fati e di Dembelé, è andato a vincere, senza incantare, per 2-0 sul campo del Getafe, club della 'cintura' metropolitana madrilena, con reti di Suarez e del laterale Firpo. A Bilbao cade l'imbattibilità dell'Athletic, che perde in casa (0-1) contro il Valencia, a segno con Cheryshev. Ora il Real è sempre primo in classifica, con 15 punti e uno di vantaggio su Atletico e Granada, mentre il Barcellona si è portato a -2 ed è a quota 13. Domani però la Real Sociedad, che è alla pari con il Barça, potrebbe isolarsi in vetta se vincerà sul campo del Siviglia.