Vela: Mondiali RS:X,oro a Cina e Olanda

TORBOLE (TRENTO), 28 SET - Si è concluso al Circolo Surf Torbole, sul Garda Trentino, il Mondiale della tavola Olimpica RS:X. Per la prima volta il numero delle donne partecipanti è stato quasi pari a quello degli uomini con un totale di 236 atleti in rappresentanza di 47 nazioni. Quasi tutti impegnati anche a guadagnare un "posto nazione" per Tokyo 2020, 'pass' che l'Italia aveva già ottenuto ai Mondiali di Aarhus nel 2018. L'oro mondiale donne è andato alla cinese Lu, che ha vinto con 4 punti di vantaggio sull'israeliana Katy Spychakov (oro negli under 21). Bronzo all'olandese Lilian De Geus. Per l'Italia 5/o posto della cagliaritana Marta Maggetti. Fra gli uomini il due volte campione olimpico Dorian Van Rijsselberghe ha vinto per distacco la 'medal race' ma in classifica generale ha chiuso dietro al connazionale Kiran Badloe, che è quindi il nuovo campione del mondo RS:X. Bronzo per il francese Pierre le Coq. Migliore degli italiani Daniele Benedetti, settimo.