Vela: 52 Series a Porto Cervo,vince Sled

PORTO CERVO, 28 SET - Il team americano Sled ha vinto l'Audi 52 Super Series Sailing Week, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda, davanti ad Azzurra e Quantum Racing. Con le regate di Porto Cervo si sono chiusi anche i giochi per la classifica generale del circuito e a conquistare il titolo di Campione della 52 Super Series in questo 2019 è Azzurra, barca portacolori dello YCCS. Oggi i dieci team partecipanti all'evento si sono ritrovati sulla linea di partenza per la prima prova di giornata. Sono state portate a termine tre regate a bastone che hanno visto il vento di maestrale soffiare dai 12-15 nodi iniziali fino ai 20 nella terza prova. Sled ha chiuso l'ultima giornata registrando tre vittorie su tre con un distacco di 19 punti dal secondo, ovvero Azzurra, che ha ingaggiato un vero e proprio match race con Platoon, suo avversario diretto nella classifica generale del circuito. Con il terzo, quarto e sesto posto di oggi Azzurra è riuscita a conquistare il titolo di Campione della 52 Super Series 2019.