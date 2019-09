Psg, Neymar a segno, Icardi in panchina

ROMA, 28 SET - Vittoria di misura, 0-1, per il Paris Saint-Germain sul campo del Bordeaux. A decidere l'incontro dell'ottava giornata della Ligue 1, è il solito Neymar, a segno al 25' st su assist del subentrato Mbappé (in campo dal 15' st al posto di Sarabia). Quanto a Mauro Icardi, è rimasto in panchina. Grazie a questa vittoria il Psg consolida il primato in classifica, in cui ora ha 18 punti, mentre il Bordeaux rimane a quota 12.