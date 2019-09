Mondiali ciclismo: van Vleuten oro donne

ROMA, 28 SET - L'olandese Annemiek Van Vleuten ha vinto la medaglia d'oro nella gara in linea donne ai Mondiali di ciclismo in corso nello Yorkshire. La 36enne orange ha attaccato sulla salita di Lofthouse e ha percorso 106 km in solitaria per andarsi a prendere la meritatissima maglia iridata. Alle sue spalle, la campionessa uscente e connazionale Anna van der Breggen che ha preceduto a sua volta l'australiana Amanda Spratt, medaglia di bronzo. La migliore delle azzurre è stata Elisa Longo Borghini, quinta a 4'45" dalla vincitrice.