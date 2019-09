La ginnastica azzurra incontra il Papa

ROMA, 27 SET - Papa Francesco prende il nastro dalle mani della capitana delle Farfalle Alessia Maurelli e sotto lo sguardo divertito del Presidente Tecchi e della DTN GR Emanuela Maccarani mette in mostra un ottimo maneggio. Questa è forse l'istantanea più bella dell'udienza privata che il Santo Padre ha concesso alla Federazione Ginnastica d'Italia per festeggiare il 150° di fondazione della decana delle Federazioni Sportive riconosciute dal Coni. Una folta rappresentativa della FGI - guidata da Tecchi, con il suo collega della Federazione Mondiale, il membro Cio Morinari Watanabe, il Segretario Generale FIG Nicolas Buonpane, il numero uno della Ginnastica Europea Farid Gayibov e il Presidente del Coni Giovanni Malagò è stata ricevuta questa mattina dal Pontefice nella Sala del Concistoro, in Vaticano. Tanti anche i campioni di Ginnastica.