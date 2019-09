Buffon record presenze in club, sono 903

TORINO, 28 SET - Con la presenza di oggi contro la Spal, Gianluigi Buffon diventa primatista assoluto per numero di presenze complessive, tra campionato e coppe, in squadre di club: sono 903, contro le 902 di Paolo Maldini. Buffon punta ora a un altro record, il maggior numero di presenze in serie A: è a 642 contro le 647 collezionate dalla bandiera del Milan.