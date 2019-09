Milan, Giampaolo "Donnarumma ci crede"

CARNAGO (VARESE), 28 SET - "Io parto dal presupposto che ai calciatori non puoi mai mentire, l'allenatore trasmette non solo con le parole, ma anche con i sentimenti. Evidentemente Donnarumma ha recepito certe cose e si espone perché crede in quello che dice". E' il pensiero dell'allenatore del Milan, Marco Giampaolo, sulla fiducia incassata da Gianluigi Donnarumma che ieri aveva speso parole al miele per Giampaolo, affermando che tutto il gruppo è con il tecnico.