Inzaghi, Immobile domani sarà in campo

ROMA, 28 SET - "Su Immobile non c'è nessun problema, la sua esclusione dalla gara di Milano è stata una scelta dovuta alla partita. Domani se mi confermerà che sta bene giocherà". Lo dice l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi tornando sull'esclusione di Ciro Immobile dai titolari biancocelesti nella sfida di San Siro contro l'Inter di mercoledì sera. Al bomber partenopeo è stato preferito Felipe Caicedo, tra i migliori in campo ma poi sostituito: "Felipe l'ho scelto per la partita, la sua sostituzione da voi tanto criticata era dovuta soltanto al fatto che il giocatore mi aveva chiesto il cambio, altrimenti lo avrei tenuto in campo", ha precisato.