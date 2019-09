Auto, al via la 1000 miglia green

MILANO, 28 SET - Alla guida di una Tesla Roadster il driver milanese Luca Del Bo e il co-pilota Agazzi si sono aggiudicati la prima tappa della 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità in puro stile 1000 Miglia dedicata a vetture elettriche o ibride, contemporanee e qualcuna anche storica partita ieri da Brescia. Ad aprire il corteo la "nonna" dell'auto elettrica, la Detroit Electric Model 95 del 1924, un mezzo visionario e futuristico per l'epoca, che, guidata dall'equipaggio italiano Antonio Calleri e Sergio Cogliati, condividerà l'asfalto con gli ultimi ritrovati dell'ingegneria automobilistica come Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hunday, Nissan, Polestar. I 35 equipaggi provenienti da 5 diversi Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Olanda e Svezia) arriveranno a Milano in Piazza Gae Aulenti, il simbolo della "nuova Milano", dove è a disposizione del pubblico e degli equipaggi, l'innovativa Volkswagen ID3 per la prima volta in Italia.