Andreazzoli,Genoa vada oltre suoi limiti

GENOVA, 28 SET - "La Lazio è forte ma noi dobbiamo continuare a crescere. Voglio un Genoa aggressivo che dia sempre il massimo sfruttando il gioco. Quando mercoledì ho parlato di Radovanovic era per fare l'esempio di un giocatore che va sempre oltre i suoi limiti: tutti, me compreso, dovremmo cercare di andare oltre ai nostri limiti. Dobbiamo dare tutti il massimo e anche un po' di più". Così il tecnico del Genoa Andreazzoli alla vigilia della sfida alla Lazio. A dare la carica ieri la visita del patron Preziosi. "Il presidente ha parlato alla squadra tenendo un discorso bello, realistico, stimolante. Mi auguro che in futuro abbia possibilità di venire più spesso a trovarci. Sarebbe positivo per tutto l'ambiente e non solo per la squadra, è una cosa positiva perché riesce a dare energia a tutti". Contro la Lazio sarà un Genoa con facce nuove. "Cambierò per dare fiato a chi ha tirato la carretta sinora. Zapata, Schone e Criscito hanno fatto straordinari. Per fortuna ho ben più di 10 titolari. Servono forze fresche".