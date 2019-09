Gp Russia: Leclerc domina terze libere

ROMA, 28 SET - Doppietta Ferrari nelle terze e ultime prove libere sul circuito di Sochi dove domani si disputerà il gran premio di Russia di Formula 1. Jacques Leclerc ha fatto il miglior tempo in 1:32.733, staccando il compagno di scuderia Sebastian Vettel di 316 millesimi, e il campione del mondo in carica Lewis Hamilton di 396. Quarto miglior tempo per l'altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas in ritardo di 621 millesimi. A seguire Max Verstappen, Romain Grosjean e Nico Hulkenberg con distacchi di 1" e mezzo e oltre. Per Giovinazzi 14mo tempo. Nel pomeriggio la parola alle qualifiche per determinare la griglia di partenza.