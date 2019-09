Mondiali atletica: maratona donne caos

ROMA, 28 SET - Il primo oro dei Mondiali di Atletica, a Doha, e' keniano. Ma sul podio salgono anche le polemiche. Si chiude infatti con una serie interminabile di malori e ritiri - tra i quali quello di entrambe le azzurre in gara, Sara Dossena e Giovanna Epis - la maratona donne corsa dalla mezzanotte ora locale in condizioni di caldo proibitive a Doha: 32,7 gradi e umidità del 73%. L'afa miete ritiri a ripetizione, con atlete vittime di collassi e soccorse dai medici: quaranta le arrivate al traguardo, prima la keniana Ruth Chepngetich, che chiude in un crono relativamente alto, in considerazione delle condizioni ambientali, di 2h32:43; in 28 si sono fermate. Per la Dossena è stato necessario l'intervento dei sanitari per uno svenimento al dodicesimo chilometro, dal quale l'azzurra si è ripresa poco dopo."Per me un ritiro è una cosa inaspettata - ha raccontato - in qualsiasi gara, soprattutto a un Mondiale. Sono svenuta al per il caldo e l'umidità, altrimenti avrei chiuso anche camminando, ma l'avrei portata a termine".