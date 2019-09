Golf, al Safeway Open Molinari arretra

ROMA, 28 SET - L'exploit di Bryson DeChambeau, lo stop di Francesco Molinari, la rimonta di Justin Thomas, l'eliminazione del campione uscente Kevin Tway e quella di Phil Mickelson.Questi i primi verdetti del Safeway Open, torneo del PGA Tour. A Napa, in California, DeChambeau con un parziale di 64 (-8) su un totale di 132 (-12) colpi ha guadagnato il comando della classifica. A metà gara il 26enne di Modesto (Stati Uniti) vanta due colpi di vantaggio sul connazionale Nick Watney, secondo con 134 (-10). Gran recupero per Justin Thomas. L'americano, al rientro dopo un intervento per un melanoma al polpaccio sinistro, è passato dalla 51/a alla 3/a piazza (135, -9). Passo indietro per Molinari, da 3/o a 10/o (137, -7). Sul percorso del Silverardo Resort e Spa (par 72) gara sull'altalena per l'azzurro (score di 71, -1), protagonista di quattro birdie, un eagle, tre bogey e un doppio bogey.