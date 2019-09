Serie A, Roma cerca riscatto a Lecce

ROMA, 27 SET - La Fiorentina trova un Milan in crisi e cerca continuità. La Roma punta al riscatto in casa del Lecce. I riflettori non sono solo per Inter e Juve impegnate negli anticipi della sesta giornata della serie A con Samp e Spal: domenica a San Siro la squadra di Giampaolo reduce dal ko col Toro affronta i viola di Montella che ora cercano il colpo. Il tecnico intanto ha incassato la fiducia a tempo del club. Chi vuole recuperare subito il passo falso con l'Atalanta è la Roma di Fonseca, attesa dalla trasferta a Lecce. Il Milan parte con una risicata fiducia dei bookmaker: 2,34 la quota degli analisti di Planetwin365 per il segno 1, contro il 3,45 per il 2, che segue il più probabile pareggio, a quota 3,00. Il match potrebbe sbloccarsi già nei primi 15' di gioco (3,15), e a passare in vantaggio dovrebbe essere il Milan. Planetwin365 favorisce la Roma con il segno 2 a 1,75, risultato che convince più della metà dei tifosi (54%), mentre i restanti 20% e 26% si dividono tra il segno 1 (4,70) e il pareggio (3,75).