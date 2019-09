Serie A: due giornate stop a Koulibaly

ROMA, 27 SET - Due giornate di qualifica e una ammenda di 10mila euro sono la sanzione inflitta dal giudice sportivo di serie A al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, "per avere, assumendo un atteggiamento irriguardoso, rivolto all'arbitro un'espressione gravemente ingiuriosa, reiterando tale comportamento mentre usciva dal campo dopo l'espulsione". Una giornata di stop a Reina (Milan), espulso dalla panchina per aver contestato una decisione arbitrale, e per Murillo (Sampdoria), espulso per doppia ammonizione.