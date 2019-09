Gp Russia Leclerc domina le prime libere

ROMA, 27 SET - E' cominciato bene il week end in Russia della Ferrari. Jacques Leclerc conferma il suo buon momento imponendosi nettamente nella prima sessione di prove libere sul circuito di Sochi dove domenica si correrà il gran premi, 16ma prova del mondiale. Secondo Max Verstappen con la Red Bull, terzo l'altro ferrarista Sebastian Vettel. Non sono andate oltre il quarto e quinto posto le Mercedes di Valtteri Bottas e del campione del mondo Lewis Hamilton. Leclerc ha fatto il suo miglior tempo in 1:34.462, staccando di un soffio, appena 82 millesimi, Verstappen, e di 543 il compagno di scuderia Vettel. Bottas è stato in ritardo di 736 millesimi, Hamilton ha sfiorato 1" di distacco.