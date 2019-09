Torino-Milan 2-1

ROMA, 26 SET - Il Torino batte il Milan 2-1 in rimonta nel posticipo della 5/a giornata e si piazza al quarto posto con 9 punti. Eroe della serata granata Andrea Belotti che nella ripresa, con due gol in quattro minuti (il secondo in rovesciata) ribalta il risultato dopo che nel primo tempo il Milan era andato in vantaggio grazie al gol di Piatek su rigore. Emozioni nel finale con i rossoneri che vanno vicinissimi al pareggio con Kessie che in pieno recupero spreca un'occasionissima e Piatek che viene "neutralizzato" da una bella parata di Sirigu.