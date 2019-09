Spadafora:Priorità prof donne e razzismo

ROMA, 26 SET - "Nel mondo dello sport c'è molto lavoro da fare, me ne sono reso conto, ma ci sono due temi che mi stanno particolarmente a cuore: il professionismo femminile e il razzismo nel calcio. Li ho posti a tutti gli interlocutori negli incontri che ho avuto finora con varie federazioni e con il Coni". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una conferenza stampa a Doha, alla vigilia dei Mondiali di atletica leggera. "Sto ascoltando presidenti di Federazioni e altre realtà; al termine intendo convocare un tavolo per delineare in merito un percorso molto preciso - ha spiegato Spadafora -. E' un tema importante e forte mediaticamente, ma anche complesso da affrontare, perché tocca vari aspetti, bisogna intervenire normativamente e come risorse". "Quanto al razzismo, è un tema che mi ha sempre colpito molto da cittadino e tifoso dopo aver assistito a tanti episodi - ha detto il ministro -. Ne ho parlato col presidente Figc, Gravina: è un tema che affronteremo con determinazione straordinaria".