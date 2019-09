F1: Leclerc, a Singapore ho esagerato

ROMA, 26 SET - "Penso di avere ancora tanto da imparare. Vedendo la gara di Singapore, e anche il dopo, ho capito che non dovevo reagire così in macchina, quello lo capisco. Imparerò da questo. La strategia era ovviamente quella giusta, la cosa più importante è fare primo e secondo col team". Charles Leclerc rivede così, alla vigilia del gp di Russia, il suo comportamento dopo la corsa di domenica scorsa, in cui ha visto sfumare il tris di vittorie. Ora, visto il divario quasi incolmabile (96 punti) da Hamilton, Leclerc punta al secondo posto nel Mondiale occupato da Bottas, distante 31 lunghezze: "Ci crederò fino alla fine, fin quando la matematica me ne darà la possibilità. Non è facile però sì, crederci ci credo" ha sottolineato il monegasco della Ferrari a Sky.