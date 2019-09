Atletica: Spadafora incontra azzurri

ROMA, 26 SET - "Sono felice ed emozionato che il mio primo incontro all'estero arrivi in occasione dei Mondiali di atletica leggera. Sono qui anche per esprimere agli azzurri il sostegno non solo mio e del governo ma di tutti tifosi e i cittadini". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Doha alla vigilia dell'apertura della rassegna iridata. "Oltre a ringraziare il presidente della Fidal, Alfio Giomi, che mi ha invitato - ha aggiunto -, voglio dire grazie anche al Qatar, dove si investe molto nello sport e nelle politiche per i giovani. Domani incontrerò il ministro dello sport e della cultura, premessa per una collaborazione molto importante tra i due Paesi proprio attraverso lo sport". Spadafora ha spiegato che non ha in agenda incontri con il presidente del Cio, Thomas Bach. "Sarò felice di poterlo conoscere di persona ma mi aspetto di incontrarlo in un'altra occasione per approfondire le questioni relative al Coni. Abbiamo tutte le carte in regola per rassicurare il Cio sulla bontà del nostro percorso".