Mondiali atletica: Tortu, "sto bene"

ROMA, 26 SET - "Sto molto bene, sono contento di come arrivo qui a Doha. La stagione è stata lunga e complicata, soprattutto per l'infortunio di Stanford, sono già soddisfatto di essere tornato ma voglio concluderla al meglio. Entrare in finale sarà molto difficile ma speriamo di farcela entrambi, io e Marcell". Così il velocista azzurro Filippo Tortu, che domani esordirà ai Mondiali di atletica leggera nelle batterie dei 100 insieme col compagno di squadra Jacobs. "Purtroppo non c'è Bolt: sarebbe stato un sogno correre contro di lui - ha proseguito Tortu in conferenza stampa -. Ma dico anche 'per fortuna': il primo posto non è già assegnato. Con la staffetta 4x100 naturalmente puntiamo a raggiungere la finale e sarebbe una doppia gioia perché saremmo già qualificati per Tokyo", ha concluso. "Spero che io e Filippo potremmo giocarci al massimo tutte le nostre carte - ha detto Jacobs -. Nell'ultimo mese e mezzo ci sono stati un po' di imprevisti ma se sono qua è perché sono pronto a dare il massimo".