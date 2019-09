Gazidis: Un S.Siro per nuove generazioni

MILANO, 26 SET - "San Siro è un'icona, ma guardiamo alle nuove generazioni. Dobbiamo portare avanti un percorso per il futuro, che rappresenti la nuova generazione dei tifosi dell'Inter e del Milan". Lo ha detto l'ad del Milan, Ivan Gazidis, a margine della presentazione dei progetti per il nuovo San Siro. "È un passo indispensabile per il futuro, vogliamo portare i club al ruolo che li appartiene - ha proseguito -. Naming rights? È ancora troppo presto, siamo in una fase iniziale in quello che riteniamo un progetto entusiasmante".