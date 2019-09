San Siro in stile Duomo e Galleria

MILANO, 26 SET - Un omaggio al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele. È questa l'idea al centro del progetto di Populous, presentato dallo studio di architetti statunitensi durante l'evento di presentazione. "Ci siamo ispirati al Duomo e alla Galleria. Il nuovo stadio deve diventare un'icona come lo è adesso San Siro", ha detto Christopher Lee, managing director di Populous. Il progetto prevede quindi vetri e 'guglie' per ricordare il Duomo: un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie ad un gioco di luci, ricorda la cattedrale meneghina, legando la storia di Milano al nuovo stadio. L'impianto si colorerà di rosso o di blu in base al fatto che giochino Milan o Inter, con spalti avvicinati al campo. "All'interno, l'impianto sarà come un catino, stiamo pensando ad uno stadio di crica 65 mila posti. Sarà uno stadio riconoscibile, sarà fatto per Milano, non si vedrà da nessun'altra parte. Chi lo vedrà, lo assocerà subito alla città di Milano", dice Lee.