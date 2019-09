Il 26 ottobre a pranzo c'è il 'Clasico'

ROMA, 26 SET - Sabato 26 ottobre nel menu degli spagnoli è compreso il 'Clasico'. La Liga ha infatti stabilito che la sfida più attesa, quella fra Barcellona e Real Madrid (si giocherà nel Cam Nou), avrà inizio alle ore 13. L'ora di pranzo non è una novità dal momento che, il 23 dicembre 2017, si era già giocato alla stessa ora, mentre nel 2017 e nella passata stagione erano state scelte le ore 16 per il fischio d'inizio. L'orario è stato scelto per favorire la trasmissione televisiva nel continente asiatico, dove saranno le 18 al momento del via del match, mentre in America saranno le 7 del mattino.