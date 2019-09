Rugby: Mondiali, Italia-Canada 48-7

ROMA, 26 SET - Secondo successo azzurro al Mondiale di rugby in Giappone. Dopo la vittoria all'esordio contro la Namibia, oggi a Fukuoka, l'Italia ha battuto il Canada 48-7 nella seconda sfida del Girone B. Nonostante le molte assenze, la squadra di O'Shea ha dominato per tutto il match, centrando la qualificazione alla Coppa del mondo 2023 e lasciandosi aperta la possibilità di accedere ai quarti. Per riuscirci servirà però una storica impresa, visto che le prossime avversarie si chiamano Sudafrica (4 ottobre) e All Blacks (12).