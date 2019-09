Liga: squadre Madrid ok, guida il Real

ROMA, 25 SET - Le squadre di Madrid guidano la Liga dopo 6 giornate: il Real è in testa con 14 punti, l'Atletico segue con 13. Stasera i 'blancos' hanno sfruttato al massimo il turno infrasettimanale di campionato, battendo nel Santiago Bernabeu i navarri dell'Osasuna di Pamplona per 2-0. Hanno deciso i gol di Vinicius al 36' del primo tempo e di Rodrygo al 27' della ripresa. Anche l'Atletico si è imposto per 2-0, ma in trasferta, nell'Estadi de Son Moix a Maiorca: contro gli isolani hanno deciso Diego Costa di testa al 26' del primo tempo e Joao Felix al 19' della ripresa. Diego Simeone, però, ha perso Alvaro Morata, che è stato espulso per doppia ammonizione al 32' del secondo tempo: era in campo solo da 8'. L'ex juventino sarà costretto a saltare il derby di Madrid di sabato prossimo, in programma nel Wanda Metropolitano.