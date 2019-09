Ligue 1: PSG sconfitto in casa dal Reims

ROMA, 25 SET - Il Paris Saint-Germain frena e viene sconfitto in casa dal Reims nel posticipo della 7/a giornata della Ligue 1. Priva di Icardi, Cavani e Mbappé, ma con Neymar in campo per 90', la squadra allenata dal tedesco Thomas Tuchel è stata trafitta da Kamara al 29' del primo tempo e da Dia al 49' della ripresa. Il PSG resta in vetta, ma viene affiancato a 15 punti dall'Angers.