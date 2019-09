Inzaghi lascia Immobile in panchina

ROMA, 25 SET - Ciro Immobile parte dalla panchina nel match di questa sera a San Siro della Lazio contro l'Inter. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi gli ha preferito come coppia d'attacco di partenza Correa-Caicedo. L'esclusione di Immobile arriva dopo il battibecco tra l'attaccante laziale e Inzaghi per la sostituzione nel corso del match di domenica scorsa vinto contro il Parma all'Olimpico. Per l'Inter di Antonio Conte in campo Biraghi alla sua prima da titolare.