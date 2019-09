Auto: Zanardi, torno in gara al Mugello

SCARPERIA (FIRENZE), 25 SET - "Sono qui al servizio di Bmw, la cosa più importante è il campionato di Stefano ed Erik, e quindi, al di là del mio ego molto spiccato e dei personalismi, è più importante portare a casa il risultato". Alex Zanardi è oggi all'autodromo del Mugello per provare la Bmw M6 Gt3 del team Bmw Italia che guiderà sempre su questo circuito dal 4 al 6 ottobre in occasione dell'ultima gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance. Sarà il terzo pilota della squadra insieme a Stefano Comandini ed Erik Johansson, leader attuali della classifica e pronti ad aggiudicarsi il tricolore. Una responsabilità in più per Zanardi che nel 2016 aveva avuto un'esperienza analoga sempre qui al Mugello, ma senza la pressione di dover lottare anche per il titolo: "Per finire primo, prima devi finire - ha proseguito Zanardi -, quindi l'importante sarà rimanere fuori dai guai e fare il percorso netto evitando gli ostacoli che in gara potrebbero presentarsi".