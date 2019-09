Spadafora: Sport e Salute va rafforzata

ROMA, 25 SET - "Credo che Sport e Salute vada non solo rafforzata secondo l'idea della legge, ma rafforzata anche negli asset che riguardano le scuole, le periferie e la parte dilettantistica. Lo sport in generale non è solo la parte agonistica, ma coinvolge anche i ragazzi che in tante città italiane si incontrano". Così il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al termine dell'incontro con il presidente e ad di Sport e Salute, Rocco Sabelli, a Palazzo H. Riguardo i rapporti tesi con il Coni, Spadafora ha rassicurato: "Credo quindi che Sport e Salute debba assolutamente continuare il proprio lavoro e con tutto il mio pieno sostegno. La mia sarà un'azione da ministro, quindi di mediazione: metteremo tutte le persone intorno al tavolo, perché dialoghino e sono convinto che arriveremo a una soluzione condivisa da tutti e nell'interesse di tutti".