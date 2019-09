Ginnastica sfila ai Fori Imperiali Roma

ROMA, 25 SET - La Gymnaestrada dei 150 FGI sfila ai Fori Imperiali a Roma con le Farfalle della Ritmica. L'appuntamento è domenica prossima per una passeggiata nella storia, in uno dei siti archeologici più importanti al mondo, con la Federazione Sportiva dalla storia più antica. Dalle 10.00 alle 18.00, oltre 2.500 iscritti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di moltissime società affiliate, si alterneranno sui sette campi appositamente allestiti per le attività di Artistica, maschile e femminile, Ritmica, Acrobatica aerea, Parkour, TeamGym e Ginnastica per tutti. Grande attesa per le esibizioni delle rappresentative nazionali azzurre, a cominciare dalle Farfalle di Emanuela Maccarani reduci dal bronzo ai Mondiali di Baku. Previste anche delle sessioni dedicate a coloro che vorranno mettersi alla prova nelle varie discipline sotto la supervisione di tecnici federali. L'ingresso è libero. Paese. Sabato 28 il Santo Padre riceverà in udienza privata una delegazione della Fgi guidata dal presidente Gherardo Tecchi.