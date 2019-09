Juve: Danilo e De Sciglio ancora fermi

TORINO, 25 SET - Si dovrà attendere fino a dopo la sosta per le Nazionali per rivedere Danilo e De Sciglio in campo con la Juventus. Il brasiliano ha rimediato a Brescia una "lesione di grado lieve al bicipite femorale della coscia sinistra", informa il club bianconero dopo gli accertamenti diagnostici eseguiti oggi. Esami anche per De Sciglio, che "non hanno ancora evidenziato una completa guarigione" per il laterale azzurro, infortunatosi durante Juventus-Napoli.