Mondiali ciclismo: Ganna vince il bronzo

ROMA, 25 SET - Filippo Ganna è medaglia di bronzo nella cronometro Elite maschile ai Mondiali di ciclismo in Inghilterra. L'azzurro è stato preceduto dall'australiano Rohan Dennis, oro per la seconda volta consecutiva, che ha ricoperto i 54 chilometri del percorso da Northallerton e Harrogate in 1h05'05"35, e dal belga Remco Evenepoel, che ha accusato un ritardo 1'08"93. Di 1'55"00, invece, il ritardo di Ganna dal neocampione del mondo australiano.