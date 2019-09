Coni, incontro Malagò-Fioramonti

ROMA, 25 SET - "Facciamo il tifo affinché il ministro metta mano finalmente il più possibile alla questione, se possibile risolvendo la cronica carenza delle attività sportive nelle scuole". È quanto si augura il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell'incontro con il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, avvenuto al Miur. "Ho raccontato la storia del rapporto tra il Coni e la scuola in questi anni evidenziando che, pur non essendo un argomento nello statuto del Coni, ho sempre sostenuto come lo sport a scuola sia la madre di tutte le battaglie - ha aggiunto il numero uno dello sport italiano - Ritengo indispensabile che ci sia un cambio di marcia rispetto al passato perché il sistema associazionistico del Coni non può sopperire alle carenze non solo sotto il profilo dell'organico ma anche dell'impiantistica. Siamo a disposizione per qualsiasi cosa con la massima collaborazione, riconoscendo quelli che sono i ruoli di Sport e Salute che ha oggi oneri e onori di questo tema".