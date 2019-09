Forse dimesso oggi portiere Frosinone

PERUGIA, 25 SET - Potrebbe essere dimesso in giornata dall'ospedale di Perugia il portiere del Frosinone Francesco Bardi ricoverato ieri sera dopo uno scontro di gioco nel corso della partita di serie B con i biancorossi al Curi. Il calciatore, come informa una nota dell'ospedale, era stato trasportato con urgenza in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per un "trauma cranico con perdita transitoria di memoria". Gli accertamenti strumentali eseguiti nella struttura di Radiologia dopo il ricovero non hanno comunque evidenziato lesioni di particolare gravità. Il calciatore ha trascorso la notte presso la struttura dell'osservazione breve intensiva del pronto soccorso, diretto dal dottor Paolo Groff. Le condizioni cliniche di Bardi saranno valutate dopo altri accertamenti clinici. Quindi il portiere potrebbe essere dimesso. (ANSA).