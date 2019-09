Iaaf, Coe rieletto presidente

ROMA, 25 SET - Sebastian Coe è stato confermato alla presidenza della Federazione internazionale di atletica leggera (Iaaf). Nel congresso in corso a Doha, Qatar, dove venerdì cominceranno i Mondiali, l'ex campione del mezzofondo era l'unico candidato a succedere a se stesso per condurre la federazione, fino al 2023. Il congresso ha eletto altri 17 componenti del consiglio e 4 vicepresidenti, tra i quali per la prima volta una donna -l'ex sprinter colombiana Ximena Restrepo, che nel 1992 a Barcellona vinse la prima medaglia olimpica per il suo Paese- oltre a Sergei Bubka, Geoffrey Gardner dell'Isola Norfolk, e al principe Nawaf Bin Mohammed Al Saud dell'Arabia. Il Comitato per l'integrita ha invece sospeso per sospetta violazione del codice di condotta uno dei candidati alla vicepresidenza, Ahmed Al Kamali, degli Emirati Arabi. Il congresso ha poi ufficialmente prorogato, con 164 voti a favore e 30 contrari il bando alla nazionale della Russia ai Mondiali, dove i 30 atleti russi parteciperanno senza bandiera.