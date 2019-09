Golf: Open d'Italia con Poulter e Hatton

ROMA, 25 SET - I campioni Major Francesco Molinari, Justin Rose e Shane Lowry. E poi un altro big del calibro di Paul Casey. Ma non solo. Per la 76/a edizione dell'Open d'Italia scenderanno in campo altre tre star della Ryder Cup 2018 di Parigi: Ian Poulter, Tyrrell Hatton e Alex Noren. All' Olgiata Golf di Roma, dal 10 al 13 ottobre, sarà sfilata di grandi giocatori. Con il quinto evento 2019 delle Rolex Series European Tour che vanterà non solo un montepremi da 7 milioni di dollari ma anche un field di profilo internazionale. I britannici Poulter e Hatton sono diventati "grandi" anche grazie ai successi all'Open. Poulter, soprannominato "Mr. Ryder Cup", vanta due titoli raccolti il primo nel 2000 e il secondo nel 2002 proprio all'Olgiata, quando realizzò il record del percorso con un giro d'apertura chiuso in 61 (-11) colpi. Hatton ha festeggiato l'exploit nella 74 edizione dell'Open d'Italia (2017) imponendosi al Golf Club Milano di Monza.