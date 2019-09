Pellegrini, Isl sarà Champions del nuoto

MILANO, 25 SET - L'International Swimming League per Federica Pellegrini diventerà "come la Champions League" ed è "il futuro del nuoto". La nuova competizione natatoria comincerà nel weekend del 5-6 ottobre ad Indianapolis, per poi trasferirsi a Napoli, Londra e poi a Las Vegas per le finali. "Sarà molto dura qualificarsi per le finali -dice Pellegrini- ma è già bello esserci e iniziare questo nuovo percorso, questa nuova avventura. L'impegno fondamentale del prossimo anno saranno i Giochi di Tokyo, ma questa è una competizione strana perché è a inizio stagione. Quindi si cercherà di essere già abbastanza in forma ad alto livello, anche se è solo un mese che ci alleniamo, ma sarà molto interessante vedere anche gli atleti stranieri come reagiranno". "Questa Isl inizia come esperimento - ha aggiunto la campionessa- ma sarà il futuro del nuoto perché è una gara spettacolare. Sarà un pò come la Champions del calcio. Non siamo ancora la Champions al primo anno, però magari si evolverà e diventerà importante".