Sarri, fase difensiva da perfezionare

ROMA, 24 SET - Siamo migliorati molto dal punto di vista del palleggio, dobbiamo perfezionare la fase difensiva. Abbiamo avuto numerose occasioni in una partita dove vai sotto dopo soli quattro minuti, non era semplice ma ho visto buona personalità e buon palleggio". Così Maurizio Sarri al termine di Brescia-Juventus. "In questo momento abbiamo problemi con gli esterni offensivi e mi sembrava logico sfruttare le risorse che avevamo adesso - dice ancora Sarri -. Dipende dai momenti della stagione, bisogna preparare una squadra con entrambe le soluzioni. Cuadrado ha fatto una buona partita anche da esterno difensivo, ci sta dando un apporto importante. Nella fase iniziale il giocatore che stava facendo la differenza era Douglas Costa. Dybala? può darci una mano anche da trequartista, anche se a me piace di più qualche metro più avanti". A che punto è De Ligt? "Sta crescendo, serve un po' di pazienza. E' molto giovane, viene da un calcio diverso, e anche lo stesso Koulibaly, che è un fenomeno, i primi mesi ha fatto fatica".