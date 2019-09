Basket. serie A, Pesaro-F.Bologna 72-80

ROMA, 24 SET - Carpegna Pesaro-Pompea Fortitudo Bologna 72-80 (20-23, 21-17, 7-26, 24-14) nell'anticipo della prima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Ottima prestazione di squadra per la Fortitudo, al primo match nella massima serie dopo dieci anni di 'purgatorio', con cinque giocatori in doppia cifra (il migliore Daniel con 17 punti), mentre a Pesaro non bastano i 22 punti di Barford.