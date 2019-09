Juric mastica amaro, Tudor si gode punto

VERONA, 24 SET - Ivan Juric e' rammaricato per lo 0-0 casalingo contro l'Udinese. "Peccato, abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, potevamo vincere e abbiamo avute tante occasioni per poterla vincere. Poche squadre sono riuscite a giocare cosi contro l'Udinese che e' squadra forte e ben allenata. Nel primo tempo forse l'atteggiamento più prudente e' stata colpa mia. Non volevo concedere lanci lunghi per la velocita' di Lasagna. Nella ripresa siamo andati a prenderli alti, li abbiamo aggrediti. Peccato non e' arrivata la vittoria ma la prestazione e' stata ancora una volta positiva". Infine una battuta su Tudor e il derby croato. "Igor e' mio fratello. Io so tutto di lui e lui sa tutto di me". Igor Tudor ammette di "essere contento del punto raccolto al Bentegodi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nella ripresa siamo onestamente calati e abbiamo sofferto. Nella ripresa abbiamo fatto più fatica a giocare la palla. Comunque va bene cosi, questo e' un buon punto contro una squadra forte e bene allenata".