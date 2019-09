'Desiderosi vedere ultimi sviluppi'

ROMA, 24 SET - ''Dopo le vittorie in queste ultime tre gare siamo desiderosi di andare in Russia, su una pista che è ancora una volta diversa, per capire e verificare come si comporteranno i nostri ultimi sviluppi''. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, guarda a Sochi dove domenica si correrà il Gran Premio di Russia. ''Il circuito ha tra le sue caratteristiche i lunghi rettilinei e un asfalto molto liscio, sul quale ancora una volta saper sfruttare al meglio le gomme non è scontato e che richiede set up e configurazioni aerodinamiche molto diversi da quelli di Singapore. A Sochi - aggiunge Binotto - sono anche previste condizioni meteo variabili, quindi sarà importante essere pronti a ogni evenienza. A maggior ragione avere un buon bilanciamento della vettura potrà risultare determinante''.