Malagò, con Spadafora incontro positivo

ROMA, 24 SET - "Un'ora e mezza di incontro molto importante, non solo positivo ma decisamente propositivo. Mi ha colpito la preparazione del ministro. Da parte mia la volontà è quella di lavorare e collaborare senza creare conflitti o problemi, solo evidenziando le situazioni in cui ci sono criticità". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell'incontro con il ministro per le Politiche giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora. Con loro presenti anche il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, e il capo Gabinetto del ministero, Giovanni Panebianco.