Calcio: Fonseca, "mi sono italianizzato"

ROMA, 24 SET - "Sì, possiamo dire che mi sono italianizzato". Paulo Fonseca ammette di aver intrapreso un percorso tattico nuovo dal suo arrivo in Italia. Il tecnico della Roma, alla vigilia dell'impegno dell'Olimpico con l'Atalanta, riconosce che "il calcio italiano è diverso, obbliga ad essere elastici e malleabili. Ogni partita è una storia a sé. Se un allenatore arriva in Italia senza questa elasticità a mio avviso sbaglia di grosso. È un calcio che ti obbliga a pensare ad ogni dettaglio e credere che basti un solo modo per stare in campo è un grave errore". "Detto questo, le linee di massima del mio calcio offensivo e propositivo viene mantenuto" aggiunge.