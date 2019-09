Calcio: Gasperini, Muriel resta a casa

ZINGONIA, 24 SET - "Muriel ha la tonsillite, deve restare a casa: speriamo di recuperarlo per sabato". Alle soglie del trittico Roma-Sassuolo-Shakhtar Donetsk tra domani e martedì prossimo, Gian Piero Gasperini annuncia per l'Olimpico un'assenza pensante nella sua Atalanta. Inevitabile il rientro da titolare di Ilicic: "Possono esserci altri avvicendamenti, ma sempre e solo finalizzati a potersela giocare al meglio. In questo momento abbiamo molti giocatori equivalenti". Sulla Roma, poche parole: "Tatticamente ha un'impostazione molto simile allo Shakhtar, quindi oltre a costituire un impegno importante per le ambizioni di entrambe può anche essere un test in quel senso - chiude Gasperini - Sarà la quarta contro la quinta, 8 punti contro 7: ma dopo quattro giornate la classifica non ha grande significato".