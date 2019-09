Inzaghi:Immobile ha capito, si è scusato

ROMA, 24 SET - "Immobile ieri ha fatto un grande gesto, si è scusato davanti ai compagni e alla società: è tutto chiarito, non c'è nessun caso". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi chiude così la questione della sfuriata del suo attaccante al momento della sostituzione durante Lazio-Parma. "Con me si era già scusato appena l'arbitro aveva fischiato la fine della partita - ha aggiunto Inzaghi - Questo episodio dimostra ancor più quanto sia importante ragionare per la squadra lasciando da parte gli aspetti personali. In questo siamo cresciuti molto, visto che lo stesso Immobile aveva già capito a fine gara di aver sbagliato".