'Con l'Inter giocheremo con coraggio'

ROMA, 24 SET - ''Affrontiamo una grandissima squadra, giocheremo la partita con coraggio e consapevolezza''. Simone Inzaghi prepara così il match del turno infrasettimanale che vedrà la sua Lazio in campo a San Siro contro l'Inter capolista allenata da Antonio Conte. ''Conte è un grandissimo allenatore - afferma il tecnico biancoceleste - ha impiegato poco a dare la sua impronta all'Inter''. La Lazio ha fatto bene contro le grandi ultimamente?. ''Domani sarà una gara impegnativa, contro una squadra forte, ne abbiamo giocate tante di queste partite. Troveremo un ambiente carico, stadio pieno che cercherà di incitarli sempre. Dovremo essere bravi in queste 24 ore. Ci siamo allenati poco, ma abbiamo analizzato bene''. Cosa manca alla Lazio per il salto definitivo? ''Forse di rimanere sempre umili e concentrati. Il campionato si è livellato verso l'alto, ogni partita bisognerà affrontarla con il massimo della concentrazione''. Chiusura sulle scelte: ''ho l'obbligo di usare tutti quanti''.