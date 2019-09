Mancini, in Italia non si vuole imparare

MILANO, 23 SET - Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, è duro dopo l'ennesimo caso di razzismo in Italia, con la gara di ieri tra Atalanta e Fiorentina sospesa 3' per i cori contro Dalbert. ''Non si vuole imparare - il commento di Mancini, arrivato sul 'green carpet' del 'Best Fifa Football Award 2019'''. Queste persone lo faranno sempre. Noi però dobbiamo continuare a lavorare perché non accada più''.